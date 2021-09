Xhaka, la diagnosi è impietosa: tre mesi di stop per lui

LONDRA - L'infortunio di Granit Xhaka è più serio del previsto. Il centrocampista elvetico non dovrà infatti restare ai box per un periodo che va dalle sei alle otto settimane, bensì per ben tre mesi.

La notizia è arrivata direttamente dai vertici dell'Arsenal (in fondo al testo): gli esami supplementari - cui si è sottoposto il capitano della Svizzera - hanno in ogni caso escluso l'intervento chirurgico. Il giocatore potrà iniziare da subito la riabilitazione e salterà di conseguenza le partite della nostra Nazionale - valide per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo - contro Irlanda del Nord (9 ottobre), Lituania (12 ottobre), Italia (12 novembre) e Bulgaria (15 novembre).

Ricordiamo che Xhaka si era strappato il legamento collaterale interno del ginocchio destro, nella sfida di domenica contro il Tottenham (3-1) in seguito a un contrasto con Lucas Moura.