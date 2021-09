Semine-Locarno, le bianche casacche si scusano

LOCARNO - La rissa scoppiata lo scorso sabato durante Semine-Locarno è ancora argomento di discussione. Condannare quanto accaduto è il minimo. Riconoscere gli errori commessi e chiedere perdono… pure. E questo ha fatto Mauro Cavalli, presidente delle bianche casacche, che in una nota ufficiale ha voluto scusarsi per l’indecoroso spettacolo. Nella speranza che il caso venga chiuso velocemente - “e con le giuste sanzioni” - il dirigente ha anche chiesto la collaborazione di tutti gli interessati.

Di seguito il comunicato ufficiale del Locarno:

“A margine dei fatti già abbondantemente riferiti in merito alla partita tra US Semine e FC Locarno di sabato sera la nostra società intende

SCUSARSI

con la propria tifoseria e sostenitori,

con tutti i presenti al campo sabato sera,

con gli avversari del US Semine,

con l’arbitro,

con la Federazione Ticinese Calcio,

per aver contribuito in modo sbagliato a propagandare uno degli sport più belli al mondo quale è il calcio. La nostra società caldeggia tutti gli interessati a collaborare al fine di ottenere una veloce soluzione del caso con le giuste sanzioni e auspica che questa vicenda possa insegnare a tutte le parti coinvolte qualcosa.”