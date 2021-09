Il Milan cade ad Anfield, Rodrygo beffa l'Inter al 90'

LIVERPOOL - Dopo sette lunghi anni il Milan è tornato in Champions League, suo habitat naturale dove in passato si è spesso regalato notti magiche. L'esordio non era certo dei più semplici per la squadra rossonera che, nella bolgia di Anfield, è stata sconfitta 3-2 da quel Liverpool che nella storia della competizione ha regalato gioie e dolori al club milanese.

Nonostante un primo tempo di grande sofferenza, la squadra di Pioli ha guadagnato il riposo in vantaggio per 2-1. Al 9' un'autorete di Tomori ha portato in avanti gli inglesi, i quali poco dopo hanno persino sbagliato un rigore con Salah. Un micidiale uno-due tra il 42' e il 44' - promosso dalla premiata ditta Rebic-Diaz - ha permesso agli italiani di capovolgere la sfida.

Il vantaggio rossonero ha però avuto breve durata: al 49', il già citato Salah, ha trovato il 2-2 grazie a un inserimento che ha tagliato fuori tutta la difesa del Milan. Una conclusione potente e precisa di Henderson al 69' ha infine regalato i tre punti al complesso di Klopp. Nell'altra gara del Gruppo B Atletico Madrid e Porto hanno impattato 0-0.

Un'altra partita attesissima si è disputata a San Siro, dove il Real ha ottenuto la posta piena proprio nel finale al cospetto dell'Inter. Nonostante i nerazzurri abbiano disputato un'ottima gara, gli spagnoli hanno trovato il gol decisivo al 90' con Rodrygo.

Nel Gruppo A Manchester City e Lipsia hanno regalato ben nove reti alla platea. All'Etihad Stadium il team di Guardiola si è imposto 6-3 in virtù dei gol di Aké, Mahrez (rigore), Grealish, Cancelo, Gabriel Jesus e dell'autorete di Mukiele. Ai tedeschi non è bastato lo scatenato Nkunku, autore di una tripletta.

Nell'altra partita di questo girone il PSG di Messi non è andato oltre l'1-1 sul campo del Bruges. Al vantaggio parigino firmato da Herrera i locali hanno risposto con Vanaken.

Nell'ultima partita di serata - valida per il Gruppo C - l'Ajax è andato a fare la voce grossa a Lisbona contro lo Sporting, vincendo 5-1. Quattro i gol firmati dall'ivoriano Haller, a cui va aggiunto il punto di Berghuis. Di Dias Fernandes la rete della bandiera portoghese.

keystone-sda.ch / STR (Rui Vieira)