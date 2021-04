Zlatan e il Diavolo, il matrimonio continua

MILANO - Zlatan Ibrahimovic continuerà a indossare la maglia del Milan (almeno) fino al giugno 2022. La trattativa per il rinnovo si è infatti conclusa, positivamente, nella serata di giovedì, quando lo svedese ha apposto la sua firma in calce a un accordo da 7,5 milioni di euro.

Il contratto sembra un affare per entrambi. Per il giocatore, che avrà la possibilità di proseguire in una squadra (che dovrebbe essere) competitiva, e per il club, che continuerà ad avere in rosa un fenomeno, un esempio. Una smorfia, dando un’occhiata all’atto, viene però naturale soffermandosi alla cifra che guadagnerà lo svedese, campionissimo sì ma pure 40enne. Atleta dal fisico invidiabile sì, ma pure spesso “rotto” negli ultimi mesi. Tra dodici mesi una delle due parti sarà scontenta di aver firmato?

keystone-sda.ch (Spada)