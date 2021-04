Dietrofront Agnelli, anche lui si arrende

TORINO - «Fra i nostri club c’è un patto di sangue, il progetto della Superlega ha il 100 per cento di possibilità di successo, andiamo avanti». Solo qualche ora fa Andrea Agnelli aveva dichiarato di non volersi arrendere di fronte ai primi abbandoni.

Sempre più solo contro il resto del mondo, il numero uno della Juventus sembra ora aver preso coscienza della situazione: «Se il progetto può andare avanti? Con tutta franchezza, a essere onesti, no, non può continuare. Evidentemente non è il caso», le sue parole a Reuters.

Una grande sconfitta per il presidente del club di Torino, che inevitabilmente con questa vicenda si è fatto tantissimi nemici. Come ne uscirà? Stando alla stampa italiana, Agnelli potrebbe anche optare per le dimissioni. Affaire à suivre...

keystone-sda.ch / STF (Matthias Schrader)