Positivo al coronavirus, va al supermercato, urta una bicicletta e si becca una maxi-multa

PALMEIRAS - Luiz Adriano l'ha combinata grossa. Nonostante la positività al coronavirus riscontrata il 1. aprile, lunedì l'attuale giocatore del Palmeiras si è recato al supermercato violando tutti i regolamenti in vigore per contenere la diffusione del Covid-19. La sua "uscita" è venuta a galla dopo che il 33enne ex Milan, proprio nel parcheggio del centro commerciale, ha urtato una bicicletta.

Tramite un post su Instagram il brasiliano si è scusato per l'accaduto... «Sì, ho sbagliato. Non avrei dovuto uscire. Sono stato coinvolto in un incidente in cui una bicicletta si è scontrata con la mia auto all’uscita del parcheggio. Non ho potuto sottrarmi dal prestare soccorso. Avevo portato mia madre, che non sa guidare, al supermercato, ma non ero uscito dalla macchina e indossavo la mascherina».

Scuse che ovviamente non sono bastate: il Palmeiras ha già reso noto che nei confronti del suo tesserato è prevista una maxi-multa.