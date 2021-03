L'Italia non sbaglia e resta a punteggio pieno

VILNIUS - Terzo successo in tre partite per l'Italia di Mancini, che guida a punteggio pieno il Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Gli azzurri, vittoriosi 2-0 sulla Lituania, si portano a quota 9 punti, +3 sulla Svizzera che ha però giocato una partita in meno.

Dopo un primo tempo chiusosi a reti inviolate la sfida di Vilnius si è decisa nella ripresa, con i sigilli di Sensi (47') e Immobile, che in pieno recupero ha siglato il raddoppio su rigore.

Né vinti né vincitori nell'altro match del girone, con Irlanda del Nord e Bulgaria che si sono lasciate sullo 0-0.

Tra le altre sfide della serata valide per le qualificazioni ai Mondiali spicca il clamoroso ko della Germania, battuta 2-1 in casa dalla Macedonia del Nord di Alioski. Nel frattempo nel Girone J resta a punteggio pieno l’Armenia, vittoriosa 3-2 sulla Romania.

Nel Gruppo D successo di misura della Francia, che con un gol di Griezmann ha piegato la resistenza della Bosnia-Erzegovina. 1-1 tra Ucraina e Kazakistan.

Ok l’Inghilterra, che a Wembley ha superato 2-1 la Polonia e resta in testa al girone I. Vittoria anche per la Spagna, in vetta al Gruppo B dopo il 3-1 sul Kosovo.

