Sorpresa allo Stadium: il Benevento piega la Juve!

TORINO - Passo falso della Juventus in occasione del match valido per il 28esimo turno di Serie A. I bianconeri, impegnati fra le mura amiche contro il Benevento, sono stati sorprendentemente sconfitti (0-1). Per gli ospiti rete di Gaich al 69'.

Nello stesso tempo Sampdoria e Lazio si sono imposti entrambi 1-0, rispettivamente contro Torino e Udinese. Per i blucerchiati il match winner è stato Candreva, mentre per i biancocelesti Marusic.

Infine qualche ora prima l'Atalanta aveva espugnato Verona 2-0, in virtù dei sigilli di Malinovsky e Zapata.

Guida la graduatoria l'Inter (65 punti), nove lunghezze in più del Milan (56) e dieci in più di Juventus (55) e Atalanta (55), con i bergamaschi che hanno giocato una partita in più.

keystone-sda.ch (Marco Alpozzi)