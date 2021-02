«Klopp? Non sono irritato, ma da lui non me lo sarei aspettato»

MANCHESTER - Botta e risposta fra l'allenatore del Manchester City - Pep Guardiola - e quello del Liverpool Jürgen Klopp, a dieci giorni dallo scontro diretto fra le due formazioni in Premier League.

«Non abbiamo avuto un momento di pausa», sono state le parole del tedesco, riportate da"RaiSport". «Credo invece che il City si sia fermato due settimane a causa del Covid-19».

Pronta la risposta di Guardiola: «Jürgen si sbaglia, dovrebbe riguardare il calendario. A Stamford Bridge siamo anche scesi in campo con soli 14 giocatori a disposizione».

Lo scorso 28 dicembre i Citizens non hanno disputato il match contro l'Everton a causa della pandemia, ma sono stati a "riposo" soltanto per qualche giorno, visto che il 3 gennaio hanno giocato contro il Chelsea. «Non sono irritato con Klopp, ma da lui non me lo sarei aspettato. È consapevole che nessuna squadra in Premier League si è fermata per due settimane».

