Candreva e Keita Baldé fanno godere la Samp

GENOVA - Imprevisto e doloroso stop per l’Inter, che nella sedicesima giornata di Serie A si è fatta sorprendere 2-1 dalla Sampdoria. Di scena a Marassi, i nerazzurri - che hanno così perso la possibilità di superare almeno momentaneamente in classifica il Milan - hanno fallito un rigore con Sanchez in avvio e sono caduti sotto i colpi degli ex di turno Candreva e Keita Baldé. Inutile, nella ripresa, il gol della speranza di de Vrij.

Il turno infrasettimanale ha invece “promosso” l’Atalanta, sbarazzatasi con un rotondo 3-0 del Parma (di Muriel, Zapata e Gosens le reti), la Roma, impostasi 3-1 a Crotone (doppietta di Mayoral e gol di Mkhitaryan) e la Lazio, avanti 2-1 su una Fiorentina modesta (Caicedo e Immobile).

Vittorie di misura per il Benevento, corsaro 2-1 a Cagliari, e per il Sassuolo, sorridente (2-1) contro il Genoa. Pari, infine, in Torino-Verona (1-1 con rete granata di Bremer a 6’ dal 90’) e Bologna-Udinese (2-2 con guizzo bianconero di Arslan al 92’).

keystone-sda.ch (SIMONE ARVEDA)