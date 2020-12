Balotelli è tornato: «I tempi passano...»

MONZA - Croce e delizia del calcio italiano, Mario Balotelli sta cercando il rilancio in Serie B. Ce la farà a regalarsi un'altra grande chance in una squadra europea di punta?

Sicuramente la prima con il Monza, giocata ieri, non poteva andare meglio per l'attaccante: dopo soli 4' Super Mario ha infatti realizzato il gol d'apertura nella gara contro la capolista Salernitana terminata 3-0.

"I tempi passano, ma noi no! Testa bassa e lavorare, la strada è lunga! Forza Monza", ha scritto sui social Balotelli a margine del match postando tre foto con il compagno d'avventura Kevin Prince Boateng.

Se una rondine non fa primavera, quella trovata ieri da Mario è sicuramente una rete utile per la fiducia del giocatore. Soprattutto perché il 30enne - che con il club di Berlusconi ha firmato un contratto valido fino a giugno - non scendeva in campo dallo scorso 9 marzo (Sassuolo-Brescia).

