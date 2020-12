«Non inseguo i record, sono loro che inseguono me»

DUBAI - In una luccicante cerimonia, svoltasi nella “sua” casa invernale di Dubai, Cristiano Ronaldo si è garantito un altro trofeo. Nella dodicesima edizione dei Globe Soccer Awards, il portoghese della Juventus è stato incoronato “Giocatore del Secolo” (2001-2020).

«È sempre bello raggiungere tanti record - ha raccontato sorridente - ma alla fine sono loro che inseguono me. Senza grandi compagni, allenatori e club tutto questo non sarebbe in ogni caso stato possibile. La situazione è delicata. Giocare in stadi vuoti è noioso, triste, è un altro sport. Continuo perché è la mia passione, ma non mi piace».

La cerimonia ha regalato premi anche ad altri protagonisti del pallone globale. A Robert Lewandowski, per esempio, incoronato “Giocatore dell’anno”, o Hans Flick, scelto come “Allenatore dell’anno”. Il club del 2020 è invece stato il Bayern Monaco re di Champions League. Gli altri riconoscimenti? Prestigiosissimi. Pep Guardiola è stato riconosciuto come miglior allenatore del secolo, il Real Madrid invece come miglior società degli anni 2000. Applausi, infine, pure per Jorge Mendes (agente numero uno degli ultimi 20 anni), Gerard Piqué e Iker Casillas, premiati “alla carriera”.

keystone-sda.ch (ALI HAIDER)