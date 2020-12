«Salah via? Non capisco, l'unico motivo per lasciarci sarebbe il meteo»

LIVERPOOL - In casa Liverpool non è scattato un vero e proprio campanello d'allarme, ma le parole del campione Momo Salah, che negli scorsi giorni aveva aperto uno spiraglio per un futuro nella Liga («Penso che Real e Barcellona siano due dei migliori club al mondo, chissà cosa succederà in futuro...»), hanno inevitabilmente alimentato i rumors. E così Jürgen Klopp, anche alla vigilia del match col West Bromwich, è dovuto tornare sulle parole dell'egiziano, ma lo ha fatto con il solito sorriso e l'immancabile ironia.

«Non si trova più bene con noi? A me sembra che Mo sia sempre di buon umore. D'altro non saprei cosa aggiungere, l’unica ragione per lasciare Liverpool oggi sarebbe il meteo... Quale altra ragione potrebbe esserci? Questo è uno dei più grandi club del mondo. Guadagniamo bene, abbiamo uno stadio sensazionale e i nostri tifosi sono favolosi in tutto il mondo. Inoltre il nostro colore è il rosso, il più bello. Certo non possiamo e vogliamo forzare le persone a restare qui, ma veramente non capisco perché qualcuno dovrebbe volersene andare».

keystone-sda.ch (Clive Rose)