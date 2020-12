SuperMario giocherà in Serie B

MONZA - Mario Balotelli è tornato in pista. Anzi, in campo. A spasso dalla scorsa primavera dopo aver visto naufragare il suo ennesimo matrimonio, quello con il Brescia, il 30enne si è infatti accordato con il Monza di Silvio Berlusconi.

L’attaccante ex Nazionale ha firmato un contratto fino al prossimo giugno (con opzione per un’ulteriore stagione) con il club brianzolo, che punta apertamente alla promozione in Serie A. Per i suoi “servigi”, SuperMario percepirà 400’000 euro più bonus.

keystone-sda.ch (SIMONE VENEZIA)