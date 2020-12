Sorteggio complicato, per “Qatar 2022” si dovrà sudare

ZURIGO - L’Europeo non si è ancora disputato ma già si è cominciato a parlare di Mondiale. Del Mondiale 2022, che vedrà la sua fase finale disputarsi in Qatar tra il 21 novembre e il 18 dicembre 2022. A Zurigo, in casa FIFA, si è tenuto il sorteggio per le qualificazioni alla manifestazione; un sorteggio che la Svizzera non può ritenere agevole. La selezione rossocrociata è infatti stata inserita nel Gruppo C, insieme con Italia, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

Il pass per il torneo iridato lo otterranno solo le prime classificate dei dieci gironi. I restanti biglietti per il Qatar saranno messi in palio tra le dieci seconde classificate e due selezioni provenienti dalla Nations League.

I Gironi

Gruppo A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian.

Gruppo B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo.

Gruppo C: Italia, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania.

Gruppo D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan.

Gruppo E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia.

Gruppo F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Far Oer, Moldova.

Gruppo G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lituania, Gibilterra.

Gruppo H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta.

Gruppo I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino.

Gruppo J: Germania, Romania, Islanda, Macedonia, Armenia, Liechtenstein.

keystone-sda.ch (foto-net / Kurt Schorrer / HANDO)