L'Inter non si ferma, steso il Bologna

Il posticipo serale di Serie A fra Inter e Bologna - valido per la decima giornata - ha regalato ai nerazzurri una preziosa vittoria. Bastoni e compagni si sono imposti 3-1 grazie al gol di Lukaku (16') e alla doppietta di Hakimi (45' e 70'). Inutile ai fini del risultato la rete di Vignato (67').

La compagine meneghina è seconda in classifica (21 punti), una lunghezza in più della Juventus (20) e due in meno della capolista Milan (23), con i rossoneri che devono ancora scendere in campo.

keystone-sda.ch (MATTEO BAZZI)