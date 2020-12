La Juventus fa suo il derby in extremis

Le prime partite del decimo turno di Serie A hanno sorriso a Juventus e Lazio.

I bianconeri hanno conquistato nel finale il derby contro il Torino con il punteggio di 2-1. Al vantaggio granata di N'Kolou (9'), hanno risposto McKennie (77') e Bonucci (90'). Dal canto loro i biancocelesti hanno superato con lo stesso punteggio lo Spezia, in virtù delle segnature di Immobile e Milinkvoc-Savic. Di Nzola la segnatura dei padroni di casa.

In classifica la Vecchia Signora si porta momentaneamente in seconda posizione con 20 punti, tre lunghezze in meno del Milan (23) e due in più di Inter (18) e Sassuolo (18), ma tutte e tre devono ancora scendere in campo.

keystone-sda.ch (Fabio Ferrari)