«Maradona? Ambulanza in ritardo, un'idiozia criminale»

BUENOS AIRES - La morte di Diego Armando Maradona si poteva evitare? Secondo le parole dell'avvocato dell'argentino la risposta è "sì".

Matías Morla punta il dito contro i soccorsi che, a suo dire, sono arrivati sul posto con esagerato ritardo: «L'ambulanza ha impiegato più di mezz’ora per arrivare, un’idiozia criminale. Questo fatto non deve essere trascurato e chiederò che le conseguenze siano oggetto d'indagine fino alla fine. Inoltre è inspiegabile che per dodici ore non abbia avuto attenzioni o controlli da parte del personale sanitario».

Poi l'abbraccio all'amico: «Sento nel cuore la partenza del mio amico che ho onorato con la mia lealtà e il mio sostegno fino all’ultimo dei suoi giorni. Era un bravo figlio, era il miglior calciatore della storia ed era una persona onesta. Riposa in pace, fratello».

keystone-sda.ch / STF (Rodrigo Abd)