«Diego non è stato curato bene, doveva restare in ospedale»

Mentre la salma di Diego Armando Maradona si trova alla Casa Rosada di Buenos Aires - il palazzo presidenziale argentino, dove è stata allestita la camera ardente e dove centinaia di persone sono già in fila in attesa del funerale, per rendere omaggio al "Pibe de oro" - sono stati resi noti i risultati delle analisi preliminari, che hanno confermato le cause del suo decesso.

Stando all'autopsia richiesta dalla magistratura con il benestare dei famigliari, il campione argentino è stato stroncato da un'insufficienza cardiaca acuta, conseguenza diretta di una grave miocardiopatia, che ha generato un esteso edema polmonare.

A questo proposito si è espresso duramente l'ex medico dell'idolo argentino, Alfredo Cahe, il quale ha parlato di «un decesso quantomeno insolito, nel senso che Maradona non è stato curato bene», si può leggere sulle colonne della "Gazzetta dello Sport". «Prima di tutto avrebbe dovuto restare ricoverato. Non esiste che un paziente nelle sue condizioni venga dimesso una settimana dopo quel tipo di intervento, mandarlo a casa è stata una stupidaggine. In secondo luogo avrebbe dovuto avere un medico adeguato accanto, che fosse in grado di assisterlo in caso di emergenze, cosa che evidentemente non è accaduta».

Lo studio realizzato per determinare le cause del suo decesso sarà completato con le analisi tossicologiche che preciseranno se nel corpo di Maradona erano presenti farmaci, droghe o alcol al momento della morte.

keystone-sda.ch (ANSA)