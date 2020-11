«Lo stadio di Napoli si chiamerà Diego Armando Maradona»

La morte di Diego Armando Maradona ha lasciato un enorme vuoto nel cuore di tutti coloro che l'hanno visto almeno una volta accarezzare il pallone.

A Napoli per esempio - dove il Pibe de Oro era diventato un vero eroe - hanno deciso di onorarlo, intitolando lo stadio della città con il suo nome. «Lo stadio si chiamerà Diego Armando Maradona. Lo vuole il popolo, ieri è stata una voce unanime», è intervenuto a "Radio anch'io Sport" il sindaco di Napoli Diego De Magistris. «Diego ha la capacità di unire tutti i napoletani e non va banalizzato solo con il calcio. È stato un uomo buono e molti ne hanno approfittato. Lui non è raggiungibile da parte di nessuno, ha saputo interpretare l'unione indissolubile tra città e squadra. Napoli sembrava non potesse mai arrivare nell'olimpo del calcio, ma grazie a lui è successo(...)».

La proposta verrà formalizzata a breve, dopodiché il vecchio San Paolo diventerà il secondo grande stadio di calcio al mondo intitolato a Maradona, dopo quello dell’Argentinos Juniors di Buenos Aires, la prima formazione della sua carriera.

keystone-sda.ch (CIRO FUSCO)