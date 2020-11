«Sono stato chiuso per quattro ore nel bagagliaio di un'auto. Perché mi fanno questo?»

WARRI - Ancora tanta paura per Christian Obodo, vecchia conoscenza della Serie A ammirato con le maglie di Perugia, Udinese, Fiorentina, Lecce e Torino. Il 36enne, già rapito una prima volta nel 2012 - quando fu salvato da un blitz della Polizia -, è stato nuovamente sequestrato in Nigeria.

Obodo, secondo le ricostruzioni, è stato rapido da uomini armati nella città di Warri, dove si trovava e si era fermato a comprare della frutta. Una volta sceso dall'auto l’ex centrocampista è stato derubato e poi trascinato in un'altra macchina dai sequestratori.

Fortunatamente rilasciato dopo poche ore, il 36enne nigeriano ha raccontato la vicenda a “Brila FM”. «Sono stato chiuso per 4 ore nel bagagliaio di una macchina, al caldo. È stata una situazione spiacevole - ha spiegato - I rapitori mi hanno raccontato di aver perso dei soldi scommettendo sulle partite della Nazionale. Avevano puntato su un gol della Nigeria nel secondo tempo. Non mi hanno fatto male né minacciato, ma onestamente non riesco a capire il motivo per cui qualcuno voglia farmi affrontare di nuovo questo genere di situazioni».

Keystone/archivio