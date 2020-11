Battuto il Portogallo, Francia alle Final Four

LISBONA - Vincendo per 1-0 in Portogallo la Francia - che ha ipotecato il primo posto del girone - si è aggiudicata un posto alle Final Four della competizione con un turno d'anticipo. A Lisbona la rete decisiva per i transalpini l'ha firmata al Kanté, bravo ad approfittare di una corta respinta di Rui Patricio.

Nell'altra gara la Svezia ha sconfitto 2-1 la Croazia. Le due stesse nazionali, appaiate in classifica a quota tre punti, si giocheranno la salvezza nell'ultimo turno.

keystone-sda.ch / STF (Armando Franca)