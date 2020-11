Due positivi ma Svizzera-Spagna si gioca

BASILEA - Il giocatore della Nazionale svizzera Silvan Widmer e il preparatore atletico Oliver Riedwyl sono risultati positivi al Covid-19. Entrambi non mostrano sintomi e, seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie, sono in isolamento. Tutti gli altri test della delegazione sono risultati negativi.

A causa dei due risultati positivi, le autorità mediche cantonali del canton Basilea Campagna hanno ordinato una nuova serie di test di sabato pomeriggio per tutti coloro che sono risultati negativi al tampone di ieri. I test rapidi effettuati alle ore 14.00 hanno tutti avuto esito negativo. Sulla base di questi fatti, per il momento non sono stati ordinati ulteriori provvedimenti per la squadra nazionale. La partita di UEFA Nations League contro la Spagna questa sera a Basilea (ore 20.45) può essere giocata come previsto.

Inoltre è risultato positivo un membro dello staff della Nazionale svizzera Under 21. La persona è in isolamento. Sulla base del protocollo “UEFA Return to Play" e dei concetti di protezione, la compagine Under 21 si è trasferita in Francia come previsto. Lunedì giocherà a Caen l'ultima partita delle qualificazioni all’Europeo.

keystone-sda.ch / STF (GEORGIOS KEFALAS)