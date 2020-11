Napoli: confermato il 3-0 a tavolino per la Juve e il punto di penalizzazione

NAPOLI - Nessuno sconto al Napoli. La Corte d'Appello della FIGC ha infatti confermato il 3-0 a tavolino in favore della Juve e il punto di penalizzazione per i partenopei.

Lo scorso 4 ottobre la squadra di Gattuso era rimasta "a casa" su disposizione dell'ASL campana (in seguito alla positività al coronavirus di Elmas e Zielinski), non rispettando il regolamento attualmente in vigore che prevede lo svolgimento della partita quando ci sono almeno 13 giocatori disponibili.

"Sono stati violati i principi di lealtà e probità. Il Napoli cercava un alibi per non giocare", si legge in uno stralcio della sentenza.

keystone-sda.ch (ELISABETTA BARACCHI)