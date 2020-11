Jordan Lotomba positivo

BASILEA - Nuovo giro, nuovi problemi. Anche a questo raduno della Nazionale si parla prima di tutto di coronavirus.

Il contagio è infatti nuovamente entrato nello spogliatoio rossocrociato: positivo, all’ultimo test, è risultato Jordan Lotomba. Già finito in isolamento, il difensore del Nizza non sarà sostituito e per questo Vlado Petkovic potrà contare su un giocatore in meno. Oltre al 22enne, pure un membro dello staff medico non ha “superato” il test.

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)