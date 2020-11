Crucci e gioie di Quique Setién

BARCELLONA - I suoi sette mesi alla guida del Barcellona non sono stati memorabili. Arrivato in sostituzione di Valverde, ha chiuso la sua avventura blaugrana dopo l’umiliante 2-8 incassato dal Bayern Monaco in Champions League. Eppure Quique Setién ricorda con emozione quella non lunghissima avventura.

«L'esperienza al Barcellona è stata straordinaria - ha raccontato il 62enne tecnico spagnolo - ho infatti avuto l'opportunità di vivere qualcosa di unico - di entrare in uno spogliatoio ricco di campioni».

Straordinario, nel senso di fuori dall’ordinario, è stato pure il suo rapporto con Leo Messi, giocatore… particolare.

«È il migliore di sempre, la continuità che ha avuto lui non l’ha avuta neppure Pelé, ma è difficile da gestire - ha ammesso Setién - Leo è molto riservato, non parla molto, ma ti fa capire quello che vuole, lo fa con lo sguardo. Dopo il mio addio ho capito che in certi momenti avrei dovuto prendere altre decisioni. Ci sono milioni di persone che pensano che Messi sia più importante del club e dell'allenatore. Hanno ragione? È il migliore, chi sono io per cambiare questa idea?».

keystone-sda.ch / STR (Alvaro Barrientos)