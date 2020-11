Ronaldo ha salvato (ancora) la Juve

LA SPEZIA - Tre minuti. Tanto è bastato a Cristiano Ronaldo per decidere una partita divenuta complicatissima per la Juventus.

Ferma sull’1-1 a La Spezia (per effetto delle reti di Morata e Pobega), la Vecchia Signora è stata presa per mano dal portoghese che, entrato al 56’, al 59’ ha piazzato il gol della fuga. A quel punto per i bianconeri è stato tutto semplice: i liguri sono stati costretti a sbilanciarsi e così, quasi come conseguenza, sono arrivati anche i punti di Rabiot e ancora di Ronaldo per il 4-1 finale. Il successo ha permesso alla Juventus di arrestare una miniserie di due pareggi e di salire al secondo posto (provvisorio) della classifica.

Nell’altra sfida del pomeriggio di Serie A la Lazio ha sgambettato 4-3 il Torino. Avanti con Pereira ma ripresi e superati da Bremer e Belotti, i biancocelesti hanno tremato quando, dopo il pari di Milinkovic, i granata sono scappati all’87’ con Lukic. In pieno recupero è però arrivato l’incredibile ribaltone, confezionato grazie alle reti di Immobile (rigore al 95’) e Caicedo (98’).

keystone-sda.ch (PASQUALE BOVE)