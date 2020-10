L'Inter non sfonda a Kiev

KIEV - L'Inter non cambia marcia in Champions League, con un altro pari nel secondo turno della fase a gironi. Dopo il 2-2 interno col Gladbach, questa sera i nerazzurri non sono andati oltre lo 0-0 a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. Gli uomini di Conte sono stati fermati anche due volte dalla traversa, con i ferri colpiti da Barella e Lukaku. Nella ripresa da segnalare una ghiotta occasione fallita malamente da Lautaro Martinez. In classifica l'Inter si trova a quota 2 punti, mentre gli ucraini salgono a 4. Alle 21, sempre per il girone B, scendono in campo Gladbach e Real Madrid.

Nel Gruppo A resta a punteggio pieno il Bayern Monaco, che stasera ha superato 2-1 la Lokomotiv Mosca. I tedeschi hanno fatto la differenza grazie alle segnature di Goretzka e Kimmich. Il momentaneo 1-1 dei russi lo ha firmato Miranchuk.