Covid-19: nuove date per il Basilea

BASILEA - La Swiss Football League ha ricollocato le partite Basilea-Losanna e Zurigo-Basilea, rispettivamente mercoledì 25 novembre (18.30) e il 4 novembre (18)

Nel primo caso è stata accolta la richiesta del club renano di rinviare la partita in agenda domenica 25 ottobre, in quanto più di sei giocatori in quella data si troveranno in quarantena.

La seconda sfida, originariamente in agenda l'ultima domenica, era invece stata posticipata a causa della positività al tampone di un tesserato rossoblù.