Constantin è preoccupato

SION - Non solo Berna. Un'altra mazzata per lo sport elvetico è arrivata dal Canton Vallese, che nella giornata di mercoledì - dopo l'ondata di ricoveri presso l'Hôpital du Valais di Sion - ha deciso di chiudere i cancelli di stadi e piste da hockey. Le squadre potranno sì giocare, ma senza spettatori sulle tribune. Insomma una misura restrittiva che mette in serio pericolo l'esistenza di diverse società. Senza aiuti concreti sarà dura sopravvivere. Per chiunque.

«Siamo tutti in difficoltà e di questo passo non possiamo andare avanti - ci ha detto al telefono lo sconsolato presidente del Sion Christian Constantin - Siamo in attesa dei risultati dei tamponi effettuati oggi, presto potremmo anche essere in quarantena. Non ha senso continuare così, la strada giusta sarebbe quella di fermarci e di riprendere in primavera con un campionato più breve. Inoltre senza aiuti concreti lo sport professionistico del nostro paese è in serio pericolo...».

Lo scorso 17 ottobre il club vallesano aveva annunciato una positività in seno alla squadra e quattro giocatori in quarantena.

Keystone