Elmas ha il Covid-19: il big match fra Napoli e Juventus non avrà luogo?

Il big match di Serie A in programma domani sera fra Napoli e Juventus - valido per il terzo turno di Serie A - rischia di non venire disputato. Non c'è ancora l'ufficialità, ma dopo la positività al coronavirus di due giocatori partenopei - Eljif Elmas e Piotr Zielinski - la Asl ha disposto per tutta la rosa, compreso lo staff tecnico, una quarantena di 14 giorni, così gli azzurri non sono partiti per Torino.

Da segnalare che il Covid-19 è arrivato anche in casa Juventus. Due membri dello staff sono infatti risultati positivi agli ultimi tamponi. Non si tratterebbe però né di giocatori, né di tecnici né di medici.

Qualche ora più tardi la Lega Serie A ha però comunicato che la sfida fra Juventus-Napoli resta in programma per domani alle 20h45. I partenopei dovranno di conseguenza presentarsi all'Allianz Stadium altrimenti potrebbero perdere la partita a tavolino

keystone-sda.ch (CESARE ABBATE)