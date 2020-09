Brutto autogol: inizia male l'avventura dell'elvetico Mvogo al PSV

EINDHOVEN - Serata da dimenticare per il portiere elvetico del PSV Yvon Mvogo - al secondo match assoluto con la compagine olandese - contro l'Emmen.

All'83' la squadra allenata da Roger Schmidt era in vantaggio 1-0, dopodiché il 26enne l'ha combinata grossa. Come si può vedere dal video in allegato pubblicato su Twitter infatti, l'estremo difensore dei padroni di casa non è stato in grado di "stoppare" la palla dopo il retropassaggio di un suo compagno di squadra, realizzando un clamoroso autogol (1-1).

Per sua fortuna al 94' Romero ha siglato l'insperato 2-1, permettendo al PSV di conquistare comunque il successo finale.