Champions: l'YB può sorridere

BERNA - Nemmeno il tempo di lasciarci alle spalle il campionato 2019-20 che alcune squadre già devono concentrarsi sulle prossime gare in campo europeo.

In questo senso lo Young Boys, nel secondo turno qualificativo in vista della prossima edizione della Champions, affronterà la vincitrice della sfida tra gli slovacchi dello Slovan Bratislava e la formazione delle Isole Faroe del Klaksvik. Lo scontro, in agenda il 25 o 26 agosto allo Stade de Suisse, prevede una gara secca: si deciderà tutto in 90'.

Dal canto suo il Servette, vera rivelazione dell'ultimo torneo di Super League, accoglierà a Ginevra il 27 agosto gli slovacchi del Ruzomberok.

keystone-sda.ch