«Felice per la salvezza, ma...»

LUGANO - È un presidente soddisfatto quello che si presenta alla conferenza stampa post partita ma non euforico... «Non ci si può mai rilassare, il prossimo campionato inizia presto - le parole di Renzetti - La società deve risolvere i problemi, facendo delle scelte soprattutto a livello economico. In 14 giorni bisogna prendere delle decisioni importanti. Ma non sappiamo cosa sarà il prossimo campionato. Abbiamo accumulato debiti per via della pandemia. Non conosciamo ancora il budget. Non si può essere sereni».

La situazione legata alla pandemia non consente alle varie società di fare follie... «Proprio così. Il mercato non permette di fare cessioni importanti o acquisti eclatanti. Non siamo gli unici. Tutti sono in difficoltà. Anche dall'estero non è facile trovare nuovi giocatori. Tecnicamente abbiamo dei bravi giovani e altri giocatori esperti che aiutano. Però ci sono contratti importanti in essere, vedremo cosa succederà».

Oggi è comunque arrivata la quinta salvezza consecutiva... «Ogni anno è molto difficile. Abbiamo sempre raggiunto la salvezza o l’Europa. Peccato perché quest’anno abbiamo buttato via punti, vedi Basilea, Lucerna e altre partite dove si poteva vincere. C’è rammarico. Il quarto posto non era poi così lontano...».

Ti-press (Alessandro Crinari)