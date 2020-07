Testa a testa Del Ponte-Colombo?

LUGANO - Pronti, partenza e …. già dopo una settimana di apertura del voto erano oltre mille le preferenze espresse. E oggi, trascorso quasi un mese, siamo ad oltre 3000! Molti appassionati hanno voluto dunque dare n segnale di simpatia a tutti gli sportivi che indubbiamente hanno vissuto e stanno vivendo un periodo difficile. La prima classifica provvisoria? Pare delinearsi nuovamente un testa a testa tra Del Ponte e Colombo. Il voto prosegue su www.aiutosport.ch.

I giochi sono però ancora molto aperti. Se l’atleta Ajla Del Ponte a suon di primati e risultati nelle prime gare stagionali ha lanciato il guanto di sfida a Fillippo Colombo, alle spalle si delinea un gruppo di inseguitori che sono solo a poche manciate di voti: Chiara Cantoni (canottaggio), Elia Dagani (scherma) e Sasha Caterina (Triathlon). Per quanto concerne i giovani invece la situazione è molto aperta ed è difficile parlare di favoriti. Il nuotatore Noè Ponti, vincitore lo scorso anno, è al momento quarto, dietro al talento della mountain bike Giulia Alberti, alla ginnasta Lena Bickel ed al giocatore di hockey Rocco Pezzullo. Ma l’interesse va anche ai “top ten”, infatti a partire da fine settembre solo i primi dieci di ogni categoria (giovani ed élite) proseguiranno la corsa fino alla finalissima prevista il 9 novembre.

Come votare?

Votare gli sportivi è semplicissimo. Basta andare sul sito www.aiutosport.ch, visionare tutti gli sportivi in gara e scegliere, cliccando, gli sportivi più meritevoli (affinché il voto sia valido occorre indicare 4 nomi). Sono previsti tre periodi di voto: da luglio al 15 agosto, dal 16 agosto al 30 settembre e dal 1 ottobre a fine ottobre peri finalisti. Ogni persona può votare al massimo una volta per periodo di voto. Eventuali raddoppi non sono registrati dal sistema elettronico. Classifica aggiornata, sportivi e voto su www.aiutosport.ch