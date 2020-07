«Non ho mai pensato di andare via, ma se arrivasse un'offerta...»

BERGAMO - Remo Freuler è uno dei grandi protagonisti della magnifica stagione dell'Atalanta. La Dea sarà una delle squadre che prenderanno parte alla Final Eight di Champions in programma tra tre settimane a Lisbona.

«Sono tre gare secche e noi in gara secca possiamo battere chiunque. Se ci crediamo? Sì, altrimenti non andremmo nemmeno Lisbona - le parole del nazionale elvetico a Sky - In campionato il secondo posto per noi è un grande obiettivo, perché dietro ci sono squadre molto forti. Non siamo i primi dei perdenti. Lottare per lo scudetto il prossimo anno? È sempre difficile parlare prima. Vogliamo provare a fare più punti possibili, ma se giochiamo come quest'anno tutto è possibile».

Viste le ottime prestazioni fornite agli ordini di Mister Gasperini, chissà che il mercato non offra qualche possibilità allettante... «Si parla sempre molto, se arriva un'offerta è un'altra cosa, ma sono molto felice all'Atalanta. Quando abbiamo raggiunto la Champions non ho pensato assolutamente ad andare via. Qui ho ancora un contratto lungo, anche se nel calcio non si sa mai».







keystone-sda.ch (PAOLO MAGNI)