Senza reti Inter-Fiorentina, successo fiume della Roma

Venue: San Siro.

Turf: Desso GrassMaster (Surface composed of natural grass combined with artificial fibres).

Capacity: 80,018.

Home Manager: Antonio Conte (ITA).

Away Manager: Giuseppe Iachini (ITA).

History: 66W-53D-44W.

Goals: 250-210.

Age: 28.0-25.2.

Sidelined Players: INTER - Matias Vecino (Knee Injury).

FIORENTINA - Marco Benassi (Disrupted Calf Muscle), Riccardo Baroni (Problems with the hip flexor).