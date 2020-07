Due punti buttati a Verona

VERONA - Finita? No. A questo punto però, dopo l’ennesima sconfitta, la Spal pare davvero condannata alla retrocessione. Nella 31esima giornata di Serie A il club ferrarese, ultimissimo della classifica, si è fatto trafiggere in casa da una buona Udinese. Le reti di De Paul (18’), Okaka (35’) e Lasagna (81’) hanno costruito lo 0-3 finale e permesso ai bianconeri di allontanarsi sensibilmente dalle pericolanti.

Nell’altra sfida del giovedì l’Inter non è invece riuscita ad andare oltre il 2-2 contro il Verona al Bentegodi. Subito in svantaggio (Lazovic dopo nemmeno 2’), i nerazzurri si sono rialzati con Candreva, che prima ha rimesso il punteggio in equilibrio (49’) e poi causato l’autorete di Dimarco (55’) per il momentaneo 1-2. All’85’ però la truppa di mister Conte si è fatta sorprendere da Veloso, che ha piazzato il gol del definitivo pari, "annullando" il controsorpasso all'Atalanta al terzo posto della classifica.

keystone-sda.ch (Massimo Paolone)