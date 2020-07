Messi spaventa il Barça: l'addio è possibile

Non tira una buona aria a Barcellona. Da una parte la squadra conta quattro lunghezze di ritardo in classifica dalla capolista Real Madrid, dall'altra la società blaugrana è confrontata con i recenti "capricci" di qualche giocatore.

Gli ultimi malesseri in ordine di tempo provengono dall'uomo più rappresentativo dei catalani, ovvero Lionel Messi. Il rapporto fra la Pulce e il Barça si è infatti nuovamente incrinato, malgrado il dialogo tra le parti per il rinnovo contrattuale stesse offrendo segnali positivi.

Stando a "Cadena Ser", il talento argentino avrebbe bloccato le negoziazioni in relazione ai recenti avvenimenti che hanno sollevato un vero e proprio polverone sui vertici del club, che riterrebbero Messi un peso e non più un fattore di vantaggio per questioni che non riguardano direttamente il campo. Affaire à suivre, i più importanti club europei restano alla finestra.

keystone-sda.ch (ALBERTO ESTEVEZ)