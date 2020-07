Niente Europa per la vincitrice della Coppa

Dato che la UEFA ha fissato il 3 agosto come ultima data per registrare le squadre in vista delle prossime coppe europee, la Swiss Football è stata costretta a reagire, poiché la Coppa Svizzera - in quel momento - non sarebbe ancora terminata.

Di conseguenza la vittoria finale in questa competizione, che garantirebbe un posto in EL, non verrà presa in considerazione. Al suo posto sarà premiata la quarta classificata del campionato di Super League e per il Lugano - attualmente settimo - si tratta indubbiamente di una buona notizia.