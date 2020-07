Il Lugano doma il Basilea e coglie tre punti preziosi

Continua la striscia di risultati utili consecutivi a Cornaredo per il Lugano. Con tanto cuore, grinta e determinazione, la truppa di Jacobacci ha domato il Basilea in occasione della 27esima giornata di Super League: 2-1 il risultato finale.

La partita è rimasta in perfetto equilibrio fino al 74', momento in cui Gerndt ha siglato l'1-0. Trovato il vantaggio i bianconeri non si sono rilassati e qualche istante più tardi Holender ha battuto per la seconda volta Homlin (79'). I padroni di casa hanno poi contenuto le avanzate degli avversari fino al 91', quando Cabral - fresco di rinnovo - ha realizzato il gol della bandiera (2-1), che corrisponde anche al terzo delle ultime quattro uscite stagionali.

Grazie a questo prezioso successo i ticinesi consolidano la settima piazza in classifica (33 punti), due lunghezze di ritardo dal Lucerna (35) sesto, che deve però ancora scendere in campo. Insegue in ottava posizione il Sion (24).

Ricordiamo che il Lugano non perde in campionato a domicilio dallo scorso 10 novembre - ovvero da sette turni - quando a Cornaredo arrivò proprio il Basilea (0-3).

LUGANO - BASILEA 2-1 (0-0)

Reti: 74' Gerndt 1-0; 79' Holender 2-0; 90' Cabral 2-1.

LUGANO: Baumann; Daprelà, Maric, Kecskes; Covilo; Yao, Sabbatini, Lovric (46' Guidotti), Lavanchy; Bottani (46' Gerndt), Janga (58' Holender).

Ti-press (Davide gosta)