Tutto fatto per la nuova avventura sotto la Lanterna

GENOVA - “Almeno fino al giugno 2021”. Tanto durerà l’avventura di Valon Behrami al Genoa. Con l’attuale contratto in scadenza domani - martedì - e con la stagione ancora in corso, il centrocampista ticinese e il club rossoblù dovevano decidere se divorziare subito, se stare insieme fino a fine Serie A oppure se giurarsi ancora amore. Tenuto conto di atteggiamento, qualità e peso in squadra del 35enne rossocrociato, ascoltando il soddisfattissimo mister Nicola, il Grifone ha scelto per quest’ultima opzione.

Manca l’ufficialità dell’unione, un accordo tra le parti è tuttavia già stato trovato. Nell’incerta situazione economica attuale, che sta spingendo la società ligure a muoversi con i piedi di piombo, Behrami dovrebbe arrivare a percepire uno stipendio di circa 3-400’000 euro.

keystone-sda.ch (Gianluca Checchi)