Janga, Da Costa e Yao chiuderanno la stagione con il Lugano

LUGANO - In vista delle 13 partite che rimangono al termine del corrente campionato, il Lugano ha reso noto di aver trovato un'intesa per il prolungamento del contratto oltre il 30 giugno con Janga, Da Costa e Yao.

Ecco il comunicato emesso dalla società

La direzione dell’FC Lugano ha lavorato intensamente negli scorsi giorni per reagire alla particolare situazione che vede la stagione protrarsi oltre il 30 giugno 2020.

Di seguito un riassunto delle intese raggiunte:

-Il prestito di Rangelo Janga è stato prolungato d’intesa con l’FC Astana sino al termine della corrente stagione;

-David Da Costa rimarrà in bianconero sino al termine della corrente stagione;

-Eloge Yao rimarrà in bianconero sino al termine della corrente stagione;

-Non vi sarà nessun cambiamento per quanto riguarda lo staff tecnico della prima squadra;

-Fernando Cocimano e Claudio Melillo, allenatore e allenatore assistente della squadra U21, terminano invece il loro incarico in questi giorni, a loro giungano i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto ed i migliori auguri per il futuro professionale.

Altre negoziazioni sono tuttora in corso, del loro esito vi terremo aggiornati.

