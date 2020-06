Ramanzina (e squalifica) "salata" per Dele Alli

LONDRA - In piena pandemia ha provato a raccontare il coronavirus con ironia. Ma non ci è riuscito, mettendo invece insieme un mix di luoghi comuni e razzismo.

Un video poco sensato è costato caro a Dele Alli, che si è visto squalificare per un turno e multare (di 50’000 sterline) dalla FA. Il centrocampista britannico è finito nell’occhio del ciclone settimane fa quando, in aeroporto, in piena pandemia, aveva “scherzato” sul coronavirus riprendendo in rapida sequenza un uomo asiatico e una bottiglia di disinfettante. Il poco fortunato riferimento è stato poco apprezzato dalle autorità pallonare britanniche le quali, dopo le tante social-proteste ricevute, hanno usato il pugno duro.

"Vorrei nuovamente scusarmi per qualsiasi problema causato dalle mie azioni - ha scritto il giocatore del Tottenham - Era uno scherzo estremamente sbagliato su un virus che ci ha colpiti molto più di quanto avremmo mai potuto immaginare".

