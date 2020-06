«Constantin? Noi non ci siamo ribellati, il sistema poi te la fa pagare»

Il prossimo 21 giugno ripartirà la Super League del Lugano e per l'occasione i bianconeri affronteranno in trasferta il Servette (ore 16). «Ho visto una squadra molto vogliosa e carica», è intervenuto il presidente dei bianconeri Angelo Renzetti. «Abbiamo un gruppo esperto, i giocatori si stanno allenando bene e l'allenatore è molto pragmatico. Trovo che in momenti del genere sia importante avere un personaggio come Jacobacci in panchina. Adesso bisogna cercare di mettere a posto alcuni contratti, prolungandoli o facendo degli accordi per i prossimi due mesi. Poi vedremo cosa succederà».

La stagione di Linus Obexer è già finita, visto che il difensore 22enne si è fratturato un metatarso e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. «Si è infortunato in maniera importante, ma ci stiamo già muovendo per sostituirlo. I nomi sono due e fanno parte di quei giocatori che erano in scadenza di contratto già a metà febbraio e che quindi non erano tesserati da nessuna squadra. Ci stiamo concentrando su Daniel Pavlovic e Jefferson - che giocava nello Sporting Lisbona - poi valuteremo chi dei due risponderà meglio ai requisiti. Necessitiamo di un calciatore esperto, ma soprattutto che sia pronto fisicamente per giocare subito, visto che scenderemo in campo ogni tre giorni e non abbiamo tempo da perdere».

Recentemente il presidente del Sion Christian Constantin ha chiesto l'apertura di un'inchiesta nei confronti della Swiss Football League, per “abuso di posizione dominante”, chiedendo anche di annullare attraverso un'ingiunzione provvisoria la ripresa del campionato. «La mia opinione è che Constantin abbia comunque delle ragioni, perché si potevano trovare delle soluzioni alternative, dove ogni club avrebbe avuto la sua perdita. Adesso invece ci rimetteranno finanziariamente soltanto quelle società che hanno tanti contratti da rinnovare. Le regole sono diverse e non è più lo stesso campionato. La rabbia sta nel fatto che potevano essere accontentati tutti con poco: le televisioni – senza piegarsi a loro supinamente – e le società, che non avrebbero dovuto rinnovare i contratti per due mesi. Bastava evitare la retrocessione, promuovendo in Super League le prime due formazioni della classifica dei cadetti, di modo da portare il campionato a dodici squadre. Non ci sarebbero state queste perdite economiche e nemmeno tutti questi casini con il Sion, così come con gli altri club rimasti scontenti. In generale non è stato trovato un buon equilibrio, ma nonostante ciò non ci siamo ribellati come hanno fatto i vallesani, anche perché il sistema poi te la fa pagare. Siamo già in una situazione delicata e non vogliamo “prenderle” ulteriormente».

Forse sarebbe semplicemente stato necessario un po' più di tempo... «Alla fine ci sono sempre interessi di bottega e in questo momento così difficile nessuno ha detto alle televisioni di andare incontro alle società. Anche in Svizzera - come successo in Germania con gli stadi vuoti - le emittenti televisive avranno infatti un terzo di telespettatori in più rispetto al solito. Oltre a questo, il fatto di piegarsi per fare una diretta in più e far scendere in campo i ragazzi alle ore 13.45 sotto la stecca del sole, mi è veramente sembrata una cosa spinta un po' unilateralmente. Si tratta però soltanto della mia opinione, non vuole essere una polemica».

Ti-press (Alessandro Crinari)