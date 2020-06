«Constantin? Sono felice a Neuchâtel»

Cacciato dal Sion più di due mesi fa, Johan Djourou si è recentemente accasato al Neuchâtel Xamax e per il difensore 33enne si tratta di una bella sfida. «Eravamo in contatto da un po' di tempo e tutto si è risolto in maniera molto semplice e senza complicazioni», è intervenuto proprio Djourou sulle colonne di 20minutes. «Da un lato spero di riuscire ad aiutare la squadra sul campo, dall'altro mi rendo conto che di tratta di un'occasione d'oro. Considerando ciò che è successo a Sion, mi ritengo davvero fortunato di avere avuto l'opportunità di cambiare squadra».

Ricordiamo che il giocatore ha presentato una denuncia contro il suo ex datore di lavoro - ovvero Christian Constantin - che l'aveva licenziato in fretta e furia insieme ad altri giocatori all'inizio della pandemia, per aver rifiutato il taglio dello stipendio. «Questo è il calcio. Sono stato al Tourbillon soltanto tre mesi, ma bisogna guardare avanti. In ogni caso sono in ottima forma fisica e sono davvero felice di essere arrivato a Neuchâtel, mi hanno accolto tutti benissimo e non vedo l'ora d'iniziare questa nuova avventura».

keystone-sda.ch (LAURENT GILLIERON)