«Con la mia malattia, faccio parte di quei giocatori ad alto rischio»

Svincolatosi nel mese di giugno del 2019 dallo Stoke City, Darren Fletcher è attualmente senza squadra. Il centrocampista 36enne - ex colonna del Manchester United (2003/2015), con cui ha vinto anche cinque campionati inglesi e una Champions League - potrebbe però ben presto appendere le scarpette al chiodo.

«Non c'è niente di ufficiale, ma penso di aver capito che non giochero probabilmente mai più», ha dichiarato proprio Fletcher a "BBC Radio Scotland. «Non so se riuscirò ad accettarlo completamente, ma questa è attualmente la mia posizione. Con l'emergenza coronavirus in corso e a causa della mia malattia, la colite ulcerosa, faccio parte di quei giocatori ad alto rischio(...). Lo sport è importante e manca a tutti, ma qui si parla di questioni di vita o di morte e penso che debbano essere messe in atto delle misure di salvaguardia. Penso inoltre che attualmente nessuno sia in grado di garantire una certa sicurezza ai giocatori(...)».

Keystone, archivio