In Italia si sente "odore" di Serie A? Il Napoli pronto ad allenarsi. Lazio e Roma... quasi

NAPOLI - Penna, lavagnetta e fischietto. Ben presto Gennaro Gattuso potrebbe tornare ad impugnare i suoi attrezzi da lavoro. Sì perché la formazione partenopea ha ricevuto l'ok dalla Regione Campania per la ripresa degli allenamenti. Ora si attende il via libera definitivo da parte del Governo. Ad ogni modo, almeno in un primo tempo, gli allenamenti si svolgeranno perlopiù in maniera individuale.

Ecco quanto si legge nella nota: "Per quanto riguarda il Napoli Calcio, è stato già trasmesso al Governo il parere favorevole della Regione allo svolgimento degli allenamenti purché vengano garantite pienamente tutte le esigenza di tutela sanitaria. Per correttezza di rapporti la Regione ha inteso inviare preventivamente al Governo questa valutazione, sollecitando ad horas la condivisione, per poter consentire la ripresa dell'attività già da lunedì".

Anche Lazio e Roma sono ormai sul punto di rimettersi in moto lo stesso giorno. La Regione Lazio dovrebbe a breve ufficializzare la decisione. Ricordiamo che già nelle scorse ore era arrivata quella dell'Emilia Romagna (luce verde per Spal, Bologna, Parma e Sassuolo).

Tutto questo non significa certo che il campionato riprenderà. Anzi, in questo senso gli ostacoli da superare - affinché la Serie A si rimetta in moto - sono ancora tantissimi.

Keystone (archivio)