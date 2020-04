Super e Challenge: ecco il piano per la ripresa

LUGANO - Nelle prossime settimane torneremo ad ammirare Lugano e Chiasso in Super e Challenge League? La volonta c'è. Eccome. Il Blick ha infatti rivelato il piano (a dire il vero sono due) varato dalla SFL.

L'opzione 1 prevede che il 27 aprile le 20 squadre inizino ad allenarsi a piccoli gruppi senza contatti fisici, il 4 maggio l'avvio degli allenamenti "normali" e il 20 maggio la ripresa delle partite. L'opzione 2, invece, prevede l'inizio degli allenamenti con contatto fisico l'11 maggio e il via delle gare il 30. In entrambi i casi si dovrebbe riuscire a terminare la stagione per l'inizio di agosto.

Inoltre, per far sì che si possa giocare, dovranno essere adottate tutta una serie di misure di prevenzione a protezione di coloro che popoleranno lo stadio. La SFL prevede di far entrare nell'impianto da gioco 200 persone nelle gare di Super League e 140 in Challenge. Ai tifosi verrebbe misurata la febbre all'ingresso.

Infine non è da escludere - sempre secondo la stessa fonte - che gli incontri di una singola giornata possano essere disputati in un singolo stadio. Ad esempio, due partite il sabato e tre la domenica...

TiPress