L'Inter e il Covid-19: «A gennaio eravamo quasi tutti malati...»

L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku - in diretta Instagram insieme a Kat Kerkhofs, la moglie di Dries Mertens - ha rilasciato una dichiarazione che fa riflettere.

«Abbiamo avuto una settimana libera a dicembre», ha raccontato. «Ma quando siamo tornati giuro che 23 giocatori su 25 dell'Inter erano malati. Non è uno scherzo(...). Abbiamo giocato in casa contro il Cagliari e dopo 25 minuti uno dei nostri difensori ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. Non poteva continuare la partita e ha rischiato di svenire. Tutti tossivano e avevano la febbre(...). Non siamo però mai stati testati per il virus in quel momento, quindi non lo sapremo mai con certezza(...)».

keystone-sda.ch (Marco Alpozzi)